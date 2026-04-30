Il dibattito sulla vittoria dello scudetto da parte del Napoli si riaccende, ma una voce ufficiale si fa sentire chiaramente. Un rappresentante del club ha affermato che non ci sono stati favori da parte degli arbitri e che la conquista del titolo è stata meritata. La questione dei presunti errori arbitrali e delle polemiche legate alla fine del campionato si susseguono, mentre le dichiarazioni ufficiali cercano di mettere la parola fine alle discussioni.

"> Il dibattito sullo scudetto del Napoli torna ad accendersi, ma arriva una presa di posizione netta. Nel suo editoriale per Radio CRC, Umberto Chiariello respinge con decisione ogni polemica legata a presunti favori arbitrali. Come riportato da Radio CRC, il giornalista ha invitato a “togliere le mani” dal titolo conquistato dagli azzurri, definendo infondate le narrazioni che mettono in dubbio la regolarità del trionfo. Umberto Chiariello, intervenuto su Radio CRC, ha sottolineato come stia prendendo piede una lettura distorta della scorsa stagione: “Adesso parte la narrazione che il Napoli si è rubato lo scudetto e che è stato favorito dagli arbitri”.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Chiarello difende lo scudetto: “Nessun favore arbitrale, vittoria meritata”

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