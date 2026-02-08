Conte trascina il Napoli | Non siamo mai domi vittoria meritata anche in dieci

Antonio Conte sorride dopo la vittoria a Marassi. Il Napoli di Conte conquista tre punti fondamentali, anche in dieci uomini, e dimostra di non arrendersi mai. L’allenatore azzurro afferma che la squadra ha meritato la vittoria, sottolineando la determinazione e la forza nel momento più complicato.

Antonio Conte esce da Marassi con tre punti pesantissimi e con l'orgoglio di un allenatore che vede il suo Napoli resistere, soffrire e colpire nel momento più difficile. Dopo il 3-2 sul Genoa, il tecnico azzurro analizza una gara che definisce emblematica della stagione. Il primo passaggio è sulla gestione di McTominay, ancora condizionata dai problemi fisici. «Scott ha un problema che si porta dietro da inizio anno. Ogni tanto si infiamma la zona del tendine che va dal gluteo all'ischiocrurale. Deve giocare a marce ridotte».

