Il Napoli ha ottenuto una vittoria ritenuta meritata durante l'ultimo match, secondo le dichiarazioni di un giocatore. L’obiettivo immediato della squadra è ora mantenere la posizione in classifica che garantisce un posto in una competizione europea. L’atleta ha espresso fiducia nel proseguimento della stagione, sottolineando l’importanza di concentrarsi sulla difesa del secondo posto. La squadra si prepara a prossimi incontri con questa prospettiva.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli continua la sua corsa e guarda avanti con determinazione. Dopo il successo contro il Milan, Miguel Gutierrez ha analizzato la prestazione ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, in dichiarazioni riportate da Napoli Magazine. «È stata una partita intensissima, abbiamo fatto una grande gara e un grande lavoro», ha spiegato il difensore azzurro. «Abbiamo ottenuto i tre punti, ora pensiamo a restare al secondo posto lavorando settimana dopo settimana». Gutierrez ha poi sottolineato anche l’importanza del supporto del pubblico: «Per noi è fondamentale avere i tifosi dalla nostra parte, è molto bello». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Gutierrez: «Vittoria meritata, ora pensiamo a difendere il secondo posto»

Conceicao a Dazn: «Vittoria meritata. Siamo molto contenti dei tre punti. Adesso pensiamo all’Atalanta. Il mio modo di giocare? Ecco cosa è cambiato rispetto al passato»di Francesco SpagnoloConceicao nel post partita di Juve Genoa ha parlato ai microfoni di Dazn analizzando nei dettagli la prestazione dei suoi.

Bologna, Italiano sulla Cremonese: "Difendere l’8° posto, non pensiamo all'Aston Villa”Bologna, 4 aprile 2026 – Fare punti in campionato per tenersi aggrappati a quel (mini) obbiettivo che è l’ottavo posto.

Napoli, Gutierrez: La vittoria va a Di Lorenzo, un grande capitanoIl difensore del Napoli, Miguel Gutierrez,è intervenuto ai microfoni di Dazn, dopo il match vinto dai partenopei allo stadio Diego Armando Maradona contro la Fiorentina. Le parole del terzino spagnolo ... tuttomercatoweb.com

Napoli, 1º gol per Gutierrez: Che emozione. Stavo lavorando da 2 settimane a destraUna perla a giro sensazionale finita in fondo alla porta per purgare la Fiorentina e consegnare nelle mani del Napoli la vittoria per 2-1 oggi, in occasione della 23ma giornata di Serie A. Per Miguel ... m.tuttomercatoweb.com