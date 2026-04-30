Napoli camorra | sequestro di beni per 5 milioni

Le autorità hanno eseguito un sequestro di beni per un valore di cinque milioni di euro nei confronti di individui ritenuti legati a un clan criminale attivo nel centro storico. L'operazione, durata alcuni mesi, ha coinvolto diverse persone e ha portato alla confisca di proprietà immobiliari, conti correnti e aziende riconducibili agli indagati. L'intervento si inserisce in un'azione più ampia contro le attività illecite legate alla criminalità organizzata.

Tempo di lettura: 2 minuti Colpiscono esponenti di clan criminali operanti nel centro storico di Napoli gli otto provvedimenti di sequestro beni per un controvalore stimato in circa 5 milioni di euro eseguiti nei confronti di altrettanti soggetti, disposti dal Tribunale di Napoli – sezione misure di prevenzione – su proposta della procura partenopea ed eseguiti dalla Polizia di Stato. L’intervento rappresenta il risultato di una lunga e articolata attività investigativa, già condotta dalla Squadra Mobile di Napoli con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia, che ha consentito di ricostruire nel dettaglio patrimoni, disponibilità economiche e intestazioni riconducibili ai destinatari dei provvedimenti.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, camorra: sequestro di beni per 5 milioni Notizie correlate Leggi anche: Napoli, sequestro di beni a imprenditore vicino alla camorra Napoli, sequestrati beni per 20 milioni di euro a familiari di esponente della camorra di CaivanoQuattro società, due immobili e 39 rapporti finanziari sotto sequestro per sospetta origine illecita legata alla camorra. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Truffa sul fotovoltaico, sequestrate criptovalute per oltre 7,5 milioni di dollari; Camorra: traffico di droga e armi, 23 arresti colpito clan Russo; Sequestro di armi da guerra a Quindici: indagini sui clan nel Vallo di Lauro; Napoli, presentazione del volume dedicato al riutilizzo sociale dei beni confiscati - Napoli Village -. Camorra, a Napoli sequestro di beni per 5 milioniColpiscono esponenti di clan criminali operanti nel centro storico di Napoli gli otto provvedimenti di sequestro beni per un controvalore stimato in circa 5 milioni di euro eseguiti nei confronti di a ... ansa.it Sequestrati beni per 5 milioni ai clan del centro storico di NapoliGli agenti della Squadra Mobile di Napoli hanno dato esecuzione a otto provvedimenti di sequestro di prevenzione patrimoniale, finalizzati alla confisca, nei confronti di altrettanti soggetti, dispost ... ilroma.net Fantacalcio. . "Alisson Santos sarà riscattato dal Napoli" Parola di Gianluca Di Marzio! È la mossa di mercato giusta per gli azzurri #fantacalcio #SerieA - facebook.com facebook La vista su Napoli da un edificio. Foto di Paolo Abate #Colori a #CasaLettori @aramis46 @GerberArancio @Isa69191443 @mrcatalano58 @mrcatalano58 x.com