Napoli sequestro di beni a imprenditore vicino alla camorra

A Napoli sono state eseguite misure di prevenzione che hanno portato al sequestro di beni appartenenti a un imprenditore ritenuto vicino alla camorra. Le operazioni hanno interessato diverse società, immobili e rapporti finanziari situati tra le zone di Sant’Erasmo, San Giovanni e il zona portuale. Le autorità hanno agito per la confisca di patrimoni considerati sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati.

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