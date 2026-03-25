napoli sequestrati beni per 20 milioni di euro a familiari di esponente della camorra di caivano

A Napoli sono stati sequestrati beni per circa 20 milioni di euro a familiari di un esponente della camorra di Caivano. Il provvedimento riguarda quattro società, due immobili e 39 rapporti finanziari, tutti sottoposti a sequestro. Le autorità hanno contestato l’origine illecita delle risorse, collegandole alla presenza della criminalità organizzata.

Quattro società, due immobili e 39 rapporti finanziari sotto sequestro per sospetta origine illecita legata alla camorra.. Il Tribunale di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione – ha emesso un provvedimento di sequestro, cui sta dando esecuzione la Direzione Investigativa Antimafia, nei confronti di imprenditori appartenenti ad una famiglia che ha evidenziato legami con il sodalizio camorristico denominato “clan Angelino-Gallo ”, operante nel territorio di Caivano. Il provvedimento trae origine da una proposta di misura di prevenzione patrimoniale e personale, avanzata al Tribunale partenopeo congiuntamente dal Procuratore della Repubblica e dal Direttore della DIA, redatta a carico di un soggetto di alto profilo criminale, il quale aveva il “ controllo ” sulle attività di estorsione dei clan nel tempo egemoni sul territorio di Caivano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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