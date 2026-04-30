A Napoli, si parla di un possibile rinnovo contrattuale per uno dei centrocampisti. L’attenzione si concentra su un giocatore il cui attuale accordo scadrà nel 2024, e si stanno valutando i dettagli di un'estensione fino al 2029. La società ha iniziato i negoziati e nei prossimi mesi si attendono sviluppi ufficiali. La conferma ufficiale sulla proposta di rinnovo non è ancora arrivata.

Il nome di Stanislav Lobotka torna prepotentemente al centro delle discussioni di mercato in casa Napoli. Il Napoli non esclude, però, il rinnovo: il centrocampista slovacco ha un contratto in scadenza nel 2027, ma la clausola di 25 milioni preoccupa gli azzurri. Il problema principale non è l’intenzione del Napoli, che, secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, non ha intenzione di lasciar andare lo slovacco: “Il suo contratto scade nel 2027, ma il Napoli ha un’opzione per prolungarlo fino al 2028. Inoltre, è attesa una riunione nelle prossime settimane per discutere un possibile nuovo accordo fino al 2029" Il ruolo di Lobotka nel sistema di gioco del Napoli è stato centrale negli ultimi anni, e la dirigenza azzurra sa che perderlo significherebbe dover sostituire un pezzo da 90 per l’identità di gioco di Conte.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, cambia tutto per l’azzurro? Spunta il rinnovo fino al 2029: i dettagli

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