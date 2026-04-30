Romelu Lukaku ha manifestato interesse a tornare al Milan, alimentando le discussioni sul suo possibile trasferimento. La squadra rossonera valuta l’ipotesi di un ritorno dell’attaccante belga, mentre si susseguono le voci di contatti tra le parti. Nel frattempo, Lukaku avrebbe rivolto alcune frecciate al Napoli, alimentando ulteriormente le tensioni tra le due squadre. La situazione resta in evoluzione e aspetta sviluppi ufficiali.

"> Romelu Lukaku torna al centro delle voci di mercato e guarda ancora verso Milano. Come riportato da Federico Masini su Tuttosport, l’attaccante belga, destinato a lasciare il Napoli dopo la rottura con Conte e il club azzurro, avrebbe fatto recapitare segnali concreti al Milan, sondando la possibilità di un ritorno in città. Federico Masini, nel suo approfondimento su Tuttosport, sottolinea come non sia la prima volta che il nome di Lukaku venga accostato ai rossoneri, tra proposte dirette del giocatore e interessamenti del club negli anni passati. Secondo quanto evidenzia Federico Masini su Tuttosport, il legame tra Lukaku e Milano resta forte: il belga ha sempre apprezzato la città e non ha mai nascosto il desiderio di tornarci.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Milan, idea Lukaku: «Il belga si propone e punge il Napoli»

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