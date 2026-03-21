Juve acquisto da 23 milioni | affare chiuso e UFFICIALE

La Juventus ha annunciato ufficialmente di aver concluso un acquisto per una cifra di 23 milioni di euro. Il club ha pubblicato un comunicato in cui conferma l’accordo e l’investimento effettuato. L’operazione è stata definita e resa pubblica dal club, senza ulteriori dettagli sui termini o sui soggetti coinvolti.

È stata accettata l’offerta presentata dal club bianconero La Juve ha appena pubblicato un comunicato ufficiale con cui annuncia un investimento da 23 milioni di euro. In queste ore è stata “accettata l’offerta” presentata dai bianconeri. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Affare chiuso, ma stavolta niente mercato. La Juventus ha acquistato il Fondo J Village che ospita il J Hotel, rafforzando così il proprio patrimonio immobiliare. “Juventus Football Club S.p.A. comunica che in data odierna REAM SGR S.p.A. (società di gestione del Fondo J Village) ha accettato l’offerta presentata da Juventus per l’acquisto dell’immobile di proprietà del fondo J Village sito in Torino, che ospita il Jhotel – attualmente locato e gestito dalla società controllata B&W Nest S. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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