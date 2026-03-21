Juve acquisto da 23 milioni | affare chiuso e UFFICIALE

Da calciomercato.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha annunciato ufficialmente di aver concluso un acquisto per una cifra di 23 milioni di euro. Il club ha pubblicato un comunicato in cui conferma l’accordo e l’investimento effettuato. L’operazione è stata definita e resa pubblica dal club, senza ulteriori dettagli sui termini o sui soggetti coinvolti.

È stata accettata l’offerta presentata dal club bianconero La Juve ha appena pubblicato un comunicato ufficiale con cui annuncia un investimento da 23 milioni di euro. In queste ore è stata “accettata l’offerta” presentata dai bianconeri. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Affare chiuso, ma stavolta niente mercato. La Juventus ha acquistato il Fondo J Village che ospita il J Hotel, rafforzando così il proprio patrimonio immobiliare. “Juventus Football Club S.p.A. comunica che in data odierna REAM SGR S.p.A. (società di gestione del Fondo J Village) ha accettato l’offerta presentata da Juventus per l’acquisto dell’immobile di proprietà del fondo J Village sito in Torino, che ospita il Jhotel – attualmente locato e gestito dalla società controllata B&W Nest S. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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