La Juventus sta lavorando a un affare in difesa valutato circa 40 milioni di euro, con l’obiettivo di rafforzare il reparto in vista della prossima stagione. Sul tavolo ci sono trattative in corso per portare un nuovo difensore nella rosa bianconera. La società sta monitorando diverse opzioni e potrebbe presto concretizzare l’acquisto, mentre le trattative sono in fase avanzata.

Grandi manovre di mercato in casa Juventus in vista della prossima stagione: ecco chi potrebbe arrivare. In casa Juventus continua la marcia di avvicinamento al prossimo impegno di campionato contro l’Hellas Verona, decisivo per la volata Champions League. I bianconeri devono subito tornare alla vittoria dopo il pari ottenuto sul campo del Milan e puntano a consolidare il quarto posto in classifica alle spalle di Inter, Napoli e Milan. Spalletti (AnsaFotoAI) – Calciomercato.it Juve, però, sempre molto attenta anche al calciomercato e pronta ad approfittare di eventuali occasioni: secondo quanto riportato da “ESPN”, i bianconeri sarebbero sempre più vicino all’acquisto di Joel Ordonez, difensore centrale classe 2004 del Bruges e della nazionale ecuadoriana.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - La Juve fiuta il colpaccio in difesa: affare da 40 milioni di euro

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