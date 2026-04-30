A spasso con la Katana in strada | L' ho trovata nell' immondizia

Un uomo di 42 anni è stato denunciato dai carabinieri a Pianura per aver portato con sé una katana in strada. Secondo quanto riferito, l’arma è stata trovata dall’uomo mentre si trovava in un’area pubblica e successivamente sequestrata. Il 42enne, già conosciuto alle forze dell’ordine, ha dichiarato di averla trovata tra i rifiuti. La vicenda è al centro di un’indagine per verificare le modalità di possesso dell’arma.

A Pianura, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato un 42enne - già noto alle forze dell’ordine - per porto abusivo di armi.L’uomo è stato fermato a piazza San Giorgio mentre teneva tra le mani una spada inguainata del tipo “katana”.Una volta “disarmato”, il 42enne ha riferito di aver.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate In giro con una katana a Napoli, denunciato: “L’ho trovata nella spazzatura”I carabinieri hanno denunciato un 42enne di Pianura, Napoli Ovest: è stato trovato in possesso di una katana, a suo dire trovata nella spazzatura e... Leggi anche: Bergamo, fermato con una katana in strada: denunciato un uomo Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: A spasso con la Katana in strada: L'ho trovata nell'immondizia; Napoli: a spasso con la Katana, denunciato dai carabinieri; Sottrae un telefono cellulare ad una donna: bloccato e arrestato; Sorpreso con la droga in piazza a Napoli: arrestato 33enne gambiano. A spasso per la zona di Porta Garibaldi armato di katana: 18enne denunciato. In carcere due scippatori di 19 anni fermati alla stazione DomodossolaMilano, 17 marzo 2025 – Un 18enne che, a Milano, si aggirava in piazza Freud, in zona Porta Garibaldi, con una spada giapponese tipo katana è stato denunciato dagli agenti della Polfer. È accaduto ... ilgiorno.it Artogne, 39enne fermato in strada con una katana di 73 centimetri - facebook.com facebook Si aggirava per il paese con una katana con lama da 73 centimetri x.com