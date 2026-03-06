Lifting viso Jennifer Garner ha promesso ai figli di non farlo e Naomi Watts ha dichiarato | Per ora non ho il coraggio

Jennifer Garner ha affermato di aver promesso ai figli di non sottoporsi a lifting viso, mentre Naomi Watts ha dichiarato di non aver ancora il coraggio di farlo. Tuttavia, entrambe le attrici hanno poi ammesso di essere aperte in futuro all'idea di ricorrere alla chirurgia estetica. Le loro parole mostrano una certa flessibilità riguardo alle scelte di bellezza.

Jennifer Garner e Naomi Watts: per il momento niente lifting facciale Ospite del podcast di Kylie Kelce Not Gonna Lie, Jennifer Garner ha confidato: «I miei figli mi hanno implorata di non fare mai il lifting facciale. Allora io gli ho detto che è improbabile che corra a rifarmi il viso. Ma non voglio nemmeno far loro una promessa: oggi sono questa persona, ma non posso sapere come mi sentirò domani a riguardo». Più o meno negli stessi giorni, il magazine Bustle ha pubblicato un'intervista a Naomi Watts. Alla domanda sull'eventuale ricorso alla chirurgia estetica, l'attrice ha risposto così: «Non ho ancora avuto il coraggio di farla e, per ora, mi interessa mostrarmi così come sono. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

