Il capo della giunta militare in Myanmar ha annunciato le proprie dimissioni dal ruolo di comandante delle forze armate. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli pubblicati. Min Aung Hlaing lascia quindi questa posizione, mentre si conosce la sua intenzione di concorrere alla presidenza del paese.

Min Aung Hlaing, il capo della giunta militare del Myanmar, si è ufficialmente dimesso da Capo delle Forze Armate. L’obiettivo è di salire al potere e diventare il presidente del Paese. Lunedì, infatti, è stato nominato vicepresidente dalla camera bassa del parlamento durante la prima seduta svoltasi dalle elezioni avvenute tra dicembre e gennaio. In seguito spetterà al parlamento votare tra tre vicepresidenti, con il fine di sceglierne uno alla guida. Le probabilità che sia proprio Min Aung Hlaing a vincere sono alte. In Myanmar la vittoria di Min Aung Hlaing sembra scontata. Min Aung Hlaing fu lo stesso generale che a febbraio del 2021 organizzo un colpo di stato, facendo arrestare i principali leader del partito di governo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Myanmar, il capo della giunta si dimette: Min Aung Hlaing punta alla presidenza

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