MV Agusta la Brutale 800 si veste di Nero Carbonio

MV Agusta ha annunciato il lancio di una nuova versione della Brutale 800, caratterizzata da una livrea denominata “Nero Carbonio”. La casa motociclistica ha presentato questa variante come un aggiornamento del modello, noto per essere uno dei più rappresentativi della propria linea, senza indicare modifiche tecniche o altre caratteristiche, limitandosi a comunicare la novità estetica.

(Adnkronos) – MV Agusta rinnova uno dei modelli più iconici della propria gamma con l’introduzione della nuova livrea “ Nero Carbonio” per la MV Agusta Brutale 800. La nuova configurazione estetica punta su un contrasto deciso tra nero e rosso, dove la finitura metallica Nero Carbonio enfatizza il posizionamento premium del modello. A completare la livrea intervengono dettagli in Rosso Ago, il colore simbolo del marchio, che caratterizzano telaio e cerchio. Sul piano tecnico, la ciclistica propone una forcella Marzocchi USD da 43 mm completamente regolabile, abbinata a un monoammortizzatore Sachs con leveraggio progressivo. L’impianto frenante è affidato a pinze Brembo M4.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

MV Agusta Brutale 800 R I 4K Exhaust Run

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