La MV Agusta Enduro Veloce si presenta con un restyling per il 2026, offrendo una dotazione più ricca e nuovi colori. La prima adventure della casa varesina mantiene il classico tre cilindri, mentre le modifiche riguardano principalmente l’estetica e l’equipaggiamento. La moto si rivolge a chi cerca un modello aggiornato, pronto ad affrontare sia l’asfalto che i percorsi più impegnativi.

Il segmento delle maxi enduro da turismo è probabilmente il più competitivo e combattuto dell'attuale mercato, con tanti modelli ad alto tasso tecnologico a contendersi i favori di un pubblico numeroso e sempre più esigente. A difendere i colori di MV Agusta in questa particolare categoria è la massiccia Enduro Veloce, tricilindrica da 931 cc e 124 Cv lanciata nel 2024 e appena rinfrescata dalla casa varesina per il 2026 con due nuove colorazioni e un puntuale upgrade dell'equipaggiamento. Non si registrano invece novità in termini di motore e ciclistica rispetto al modello già noto. Il prezzo di listino è fissato a 19.900 euro, importo da rapportare alla ricca dotazione di serie, alla componentistica premium, alle prestazioni convincenti e anche a una garanzia da poco innalzata a cinque anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - MV Agusta Enduro Veloce: dotazione più ricca e nuovi colori per il 2026

