MV Agusta lancia la scuola ufficiale con Tutti Pazzi per la Pista

MV Agusta ha annunciato una collaborazione con Tutti Pazzi per la Pista, che diventa la scuola di guida ufficiale del marchio nel settore delle moto sportive. L’accordo prevede la creazione di un percorso formativo dedicato agli appassionati e ai piloti, con l’obiettivo di promuovere la formazione tecnica e sportiva. La partnership si inserisce nel rafforzamento del legame tra il marchio e il mondo del racing.

(Adnkronos) – MV Agusta rafforza il proprio legame con il mondo racing e della formazione annunciando una partnership esclusiva con Tutti Pazzi per la Pista, che diventa la Scuola di Guida Moto Sportiva Ufficiale del marchio. L’iniziativa porta il DNA sportivo della casa di Schiranna direttamente in pista, con un progetto che mira a rendere l’esperienza di guida ad alte prestazioni più accessibile e strutturata per appassionati e motociclisti evoluti. Cuore del programma sarà l’attività didattica in circuito, affidata a istruttori professionisti che utilizzeranno una flotta di MV Agusta F3 R per dimostrazioni dinamiche e sessioni pratiche. L’obiettivo è fornire riferimenti concreti di guida, migliorando tecnica, sicurezza e consapevolezza del mezzo in un contesto controllato.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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