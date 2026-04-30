Mussini operazione riuscita | via il primo passo per il recupero

Federico Mussini si è sottoposto a un intervento chirurgico a Palmanova il 30 aprile. Durante l'operazione, è stato ricostruito il legamento crociato e suturato il menisco. L'intervento è stato dichiarato riuscito. Non sono stati forniti dettagli su eventuali complicazioni o sulla durata prevista del recupero. La notizia arriva dopo le recenti preoccupazioni riguardo alla sua condizione fisica.

? Cosa sapere Federico Mussini subisce ricostruzione legamento crociato e sutura menisco a Palmanova il 30 aprile.. L'atleta dell'Unicusano Avellino Basket inizierà la riabilitazione fisica nelle prossime settimane.. L’intervento chirurgico di Federico Mussini presso l’Ospedale di Palmanova si è concluso con esito positivo questo giovedì 30 aprile, segnando una tappa fondamentale per il percorso di guarigione dell’atleta dell’Unicusano Avellino Basket. All’interno della struttura sanitaria dell’Udinese, il professor Araldo Causero ha guidato la squadra medica nell’operazione necessaria a ricostruire il legamento crociato anteriore e a procedere con la sutura del menisco esterno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mussini, operazione riuscita: via il primo passo per il recupero Notizie correlate Milan Inter, Loftus-Cheek salta il derby: operazione riuscita per il centrocampista inglese. Questi i tempi di recuperoMercato Inter, dalla Germania spunta l’indiscrezione: il Borussia Dortmund punta forte su un difensore nerazzurro. Leggi anche: Galatasaray, operazione riuscita per Lang: il Napoli osserva la situazione