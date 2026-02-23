Milan Inter Loftus-Cheek salta il derby | operazione riuscita per il centrocampista inglese Questi i tempi di recupero

Loftus-Cheek si è sottoposto a un intervento dopo un problema al ginocchio che lo ha costretto a saltare il derby tra Milan e Inter. La decisione di intervenire è arrivata per accelerare il suo recupero e permettergli di tornare in campo più presto. L’operazione è riuscita senza complicazioni e ora il centrocampista inglese aspetta di conoscere i tempi di ripresa ufficiali. La sua assenza sarà sicuramente sentita dai nerazzurri nei prossimi match.

Inter News 24 Milan Inter, Loftus-Cheek salta il derby: il centrocampista inglese si è operato. Ecco quando è previsto il suo rientro in campo. Ruben Loftus-Cheek non sarà disponibile per il derby di Milano dell’8 marzo. L’attaccante del Milan, infatti, ha subito un trauma facciale durante la partita contro il Parma e, come comunicato dal club rossonero, ha riportato la frattura del processo alveolare della mascella. Il calciatore è stato ricoverato e ha subito oggi un intervento chirurgico, che è perfettamente riuscito. Il Milan ha confermato che Loftus-Cheek sta bene e che è stato dimesso dall’ospedale dopo l’operazione, ma i tempi di recupero sono stimati in almeno otto settimane, il che lo esclude dalla sfida contro l’ Inter e da altre partite future. 🔗 Leggi su Internews24.com

Infortunio Loftus-Cheek: intervento perfettamente riuscito per l’inglese. Le sue condizioni e i tempi di recuperoIl centrocampista inglese Loftus-Cheek si è sottoposto a un intervento chirurgico dopo lo scontro con Corvi durante la partita tra Milan e Parma, causato da una brutta caduta.

Loftus Cheek via dal Milan: il centrocampista inglese vuole tornare da Sarri alla LazioLoftus Cheek lascia il Milan: il centrocampista inglese desidera tornare alla Lazio, dove ha già lavorato con Sarri.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Loftus-Cheek colpito in volto da Corvi: l'inglese sotto i ferri, il Milan chiede rigore; Milan, serata storta e ciao Inter: paura per Loftus-Cheek, Troilo gela San Siro nel finale; Rinascita Loftus-Cheek: il secondo gol di fila lo rilancia anche al fantacalcio; Infortunio per Loftus-Cheek in Milan-Parma: come sta dopo il durissimo scontro con Corvi e il cambio dopo 11 minuti.

Milan, Loftus-Cheek operato: starà fuori due mesiLa mezzala è uscito nei primi minuti del match contro il Parma, dopo uno scontro con il portiere avversario. Per lui frattura alla mascella e denti rotti: si mostra sui social dopo l’intervento. Solli ... ilgiorno.it

Infortunio Loftus-Cheek, arriva il comunicato del Milan: i tempi di recuperoIl Milan perde Ruben Loftus-Cheek. Il club rossonero comunica i tempi di recupero necessari: salterà diversi big match. spaziomilan.it

«CHIVU NON SI FIDA! L'INTER VOLA A +10 SUL MILAN, MA IL TECNICO NERAZZURRO AVVISA: "IL VANTAGGIO SUL DIAVOLO NON CONTA NULLA IN CHAMPIONS, SERVE LA SVOLTA!"» #MilanParma #InterBodoGlimt #Chivu #Scudetto #Cha - facebook.com facebook

Milan, regalo all’Inter Arbitri, altro flop CI ARRENDIAMO! Tolto il 2-0 al Napoli: “È una vergogna” Salto Roma: è terza La prima pagina di lunedì 23 febbraio #CorrieredelloSport x.com