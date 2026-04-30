Una causa legale da 150 miliardi di dollari è stata intentata contro il CEO di una nota azienda tecnologica presso la corte di Oakland. La disputa riguarda un confronto tra questa figura e il fondatore di una delle principali organizzazioni nel settore dell’intelligenza artificiale. La decisione della corte potrebbe avere ripercussioni sugli investimenti di grandi aziende come Microsoft, Nvidia e Softbank nel campo dell’IA.

? Cosa sapere Musk avvia causa da 150 miliardi contro Altman presso la corte di Oakland.. Il verdetto minaccia la stabilità di investitori come Microsoft, Nvidia e Softbank.. A Oakland, presso la Ronald V. Dellums US Courthouse, il processo Musk contro Altman e altri ha aperto ieri un fronte di scontro legale che minaccia di stravolgere l’assetto di OpenAI e le traiettorie globali dell’intelligenza artificiale. Il tribunale californiano è diventato il fulcro di una disputa che va ben oltre la semplice contesa tra due figure dominanti del settore tecnologico. Al centro della causa ci sono accuse di tradimento della missione originaria della start-up, nata nel 2015 con scopi puramente filantropici, e la richiesta di risarcimenti miliardari che potrebbero destabilizzare i giganti del comparto tech.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musk contro OpenAI: la battaglia miliardaria che scuote l’IA

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