Elon Musk si presenta in tribunale a San Francisco per un procedimento legale contro OpenAI. Nei documenti depositati si fanno riferimenti a tentativi di influenzare la direzione dell’organizzazione e a spostamenti di personale verso Tesla, risalenti al 2017. La causa riguarda questioni legate alla gestione e alla proprietà delle tecnologie sviluppate. La vicenda si svolge in un contesto di tensioni tra le parti coinvolte.

?? Cosa sapere Elon Musk affronta il processo a San Francisco con i legali di OpenAI. Documenti del 2017 rivelano tentativi di controllo e spostamento di personale verso Tesla. Mercoledì 30 aprile 2026, l'aula presieduta dalla giudice Yvonne Gonzalez Rogers è diventata il palcoscenico di un confronto serrato tra Elon Musk e i legali di OpenAI, mentre emergono dettagli inediti su una lotta per il potere iniziata nel 2017. L'atmosfera in tribunale si è fatta pesante sin dai primi istanti della sess .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musk contro OpenAI: emerge il piano per il controllo totale

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