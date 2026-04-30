Musiche dal mondo nel Jazz Day

Il 30 aprile si celebra l’International Jazz Day, una ricorrenza istituita nel 2011 su proposta di un noto pianista e compositore. Questa giornata è dedicata alla musica jazz proveniente da diverse parti del mondo, con l’obiettivo di mettere in evidenza il ruolo del genere musicale come mezzo di comunicazione tra culture diverse. A partire da questa data, si svolgono eventi e iniziative in varie location, coinvolgendo appassionati e artisti di diversi paesi.

EMPOLI Una giornata.a tutto jazz. Dal 2011, il 30 aprile di ogni anno è l’International Jazz Day, ricorrenza nata su impulso del grandissimo pianista e compositore Herbie Hancock, per dare risalto al jazz e al suo ruolo di diplomazia nell’unire i popoli in tutti gli angoli del mondo. Oggi anche Empoli festeggia, dalle 18 fino a tarda notte; l’appuntamento è a La Birroteca di via Ridolfi, con le musiche dal mondo. Ospiti dj Vesuvius e la vinyl selection dj Ggdex (nella foto). L’attualità nella musica popolare di Vesuvius sarà il racconto di una contraddizione sociale, di una paura che solo la musica può allontanare, la metafora della rabbia del popolo pronta ad esplodere.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Musiche dal mondo nel Jazz Day The History of Jazz Music| CTDA MEDIA Notizie correlate International jazz day: il Piacenza jazz club protagonista del festival diffuso che celebra il jazz nel mondoIl 30 aprile si celebra in tutto il mondo l’International Jazz Day, la giornata istituita dall’Unesco per riconoscere il jazz come patrimonio... Le musiche dal mondo all'ex cinema PasquinoDal 10 aprile prende il via "Musica fuori binario" una rassegna pensata per orecchie curiose, desiderose di abbandonare i percorsi tracciati e... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Musiche dal mondo nel Jazz Day; International Jazz Day 2026: a Empoli una notte di suoni dal mondo con Vesuvius e GGDEX; Giornata Internazionale del Jazz – III Edizione; Alba celebra l'International Jazz Day: musica nelle piazze e tributo a Jelly Roll Morton. Musiche dal mondo nel Jazz DayEMPOLI Una giornata…a tutto jazz. Dal 2011, il 30 aprile di ogni anno è l’International Jazz Day, ricorrenza nata su ... lanazione.it International Jazz Day 2026: Taormina si accende con le note di Keith Jarrett e l’energia della musica di stradaTaormina si prepara a celebrare l’International Jazz Day 2026, l’appuntamento internazionale dedicato alla musica jazz promosso in tutto il mondo, con una giornata che unisce cultura, spettacolo e val ... ilsicilia.it 30 Aprile: International Jazz Day. Io e Craig Jaster apriremo lo spettacolo a Roccatederighi GR. Il concerto sarà composto da 3 presentazioni con formazioni di alunni e professori del Siena Jazz Academy. Gran finale con jam session. Vi aspettiamo tutti. Entrat - facebook.com facebook Il 30 aprile torna l’International Jazz Day a Roma! Giovani talenti e ospiti speciali della scena jazz si esibiranno con la Jazz Campus Orchestra. Info ow.ly/Ztic50YOVSQ x.com