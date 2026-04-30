Musica live e divertimento | torna Isola Rock

A maggio, nella pianura veronese, si terrà la 19ª edizione di Isola Rock, un evento dedicato alla musica dal vivo e al divertimento. La manifestazione, giunta alla sua diciannovesima edizione, richiama appassionati di sonorità potenti e atmosfere alternative. L’evento si svolge nel cuore della regione e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti di generi musicali energici e di un’atmosfera conviviale.

A maggio, nel cuore della pianura veronese, torna uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti delle sonorità potenti e delle atmosfere alternative: la 19esima edizione di Isola Rock. Dal 7 al 10 maggio 2026, il Palariso di Isola della Scala si trasformerà ancora una volta in un punto di.🔗 Leggi su Veronasera.it La Befana vien di notte... #Shorts #Divertente #battute #risate #epifania Notizie correlate Musica dance, punk rock e fanfara. Energia e divertimento al BloomUna trascinante brass street band, che rilegge i brani dance anni ‘90 in una travolgente versione da fanfara. Aria di musica, torna l’Arezzo Rock Italian AcademyArezzo, 24 aprile 2026 – Al via la seconda sessione di ARÌA DI MUSICA – Arezzo Rock Italian Academy, il nuovo progetto promosso da Fondazione Arezzo... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: ISOLA ROCK 2026 la 19° edizione dal 7 al 10 Maggio a Isola della Scala (Verona); Eventi segnalati dai Comuni; Pink Floyd Legend a Legnano: The Wall live al Teatro Galleria; Tre Allegri Ragazzi Morti: tour estivo 2026 tra rock, maschere e live imperdibili. Nella nostra lunga serie "chi organizza", Simone e Angela di Isola Rock ci raccontano quanto difficile è inventarsi un festival metal e tenerlo in piedi per due decadi, sfidando burocrazia, maltempo, musicisti e paesani. Link nei primi commenti! - facebook.com facebook