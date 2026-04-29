San Benedetto | il Festival Agraria unisce musica cibo e sport

A San Benedetto del Tronto, dal 30 aprile, si svolge la 54a edizione del Festival Agraria. L’evento si tiene nel quartiere Agraria e comprende concerti di musica reggae, una fiera storica e varie attività sportive. La manifestazione dura diversi giorni e prevede diverse iniziative rivolte alla comunità locale. La partecipazione coinvolge abitanti e visitatori che si recano nell’area dedicata alla manifestazione.

?? Cosa sapere San Benedetto del Tronto ospita la 54a edizione del Festival Agraria dal 30 aprile. L'evento unisce musica reggae, fiera storica e sport nel quartiere Agraria. Dal 30 aprile al 3 maggio 2026, il quartiere Agraria di San Benedetto del Tronto ospiterà la 54a edizione del Festival del Primo Maggio Agraria, trasformando Piazza Sandro Pertini e le vie limitrofe in un palcoscenico multidisciplinare aperto a migliaia di visitatori dalle Marche e dall'Abruzzo. Quella che nasce nel 19 .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Benedetto: il Festival Agraria unisce musica, cibo e sport Notizie correlate Milano si accende: il festival che unisce podcast, cinema e musicaDal 10 al 12 aprile, il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano diventerà l’epicentro di un dialogo multidisciplinare che intreccia giornalismo,... SOPRAVÈNTO 2026: a Fano torna il festival che unisce musica e mareDal 15 al 17 maggio 2026, la città di Fano si prepara ad accogliere la terza edizione di SOPRAVÈNTO, il festival che fonde musica, territorio e... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il San B. Sound si aprirà il 25 giugno con il concerto gratuito di Chiello; Capossela, Willie Peyote e gli Ex-Otago in piazza Matteotti: Genova si prepara al grande concerto gratuito della Comunità di San Benedetto -; Eventi segnalati dai Comuni; Eventi week end 25 e 26 aprile 2026 nelle Marche: fiere, sagre, spettacoli, concerti e festival. A San Benedetto del Tronto torna il Festival del Primo maggio AgrariaIl quartiere Agraria a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) si prepara a riaccendere i riflettori su uno degli appuntamenti più longevi e amati del territorio, la 54/a edizione del Festival del Pr ... ansa.it A San Benedetto torna 'Onde - Festival dell'informazione'Dopo il successo della prima edizione, torna a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) il Festival Onde - Festival dell'informazione, in programma dal 23 al 26 ottobre 2025. Quattro giornate a ... ansa.it San Benedetto del Tronto - Schlein attesa in città: iniziativa elettorale a sostegno di Fede https://veratv.it/articoli/id-81621/san-benedetto-del-tronto---schlein-attesa-in-citta--iniziativa-elettorale-a-sostegno-di-fede - facebook.com facebook