I Black Keys tornano a Milano | quando il blues nasce dal dolore

I Black Keys tornano a Milano per un concerto che promette di accendere il pubblico. La band arriva in città portando con sé il loro blues fatto di emozioni e dolore, nato nelle stanze di uno studio di Nashville. Qui, Dan Auerbach ha scritto alcune delle canzoni del nuovo album ‘Peaches!’, ispirato dalla lotta del padre malato di cancro. La musica dei Black Keys si fa portavoce di storie di sofferenza e resilienza, e questa sera i fan si preparano a vivere un live intenso e autentico.

Quando il dolore bussa alla porta, la musica diventa l'unico linguaggio possibile. È questa la storia di 'Peaches!', il quattordicesimo album dei Black Keys, nato nelle stanze di uno studio di Nashville mentre Dan Auerbach vegliava il padre malato di cancro all'esofago. Il 10 settembre 2026, il duo composto da Auerbach e Patrick Carney tornerà all'Alcatraz di Milano per un'unica data italiana del tour "Peaches 'N Kream", portando sul palco questi dieci brani viscerali che il cantante definisce «il disco più naturale dal nostro debutto». La musica come rifugio nei momenti più bui. «Non stavamo registrando un disco.

