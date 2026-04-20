Borgo Giacomo a 33 giri | grande partecipazione per musica e vinili in occasione del Record Store Day

Sabato 18 aprile si è svolta l'iniziativa “Borgo Giacomo a 33 giri”, dedicata alla musica e ai vinili, in occasione del Record Store Day. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi appassionati e negozi di dischi indipendenti, attirando un pubblico interessato alle celebrazioni di questa giornata internazionale. La manifestazione si è svolta in diverse location del borgo, con attività e vendita di dischi in vinile.

Grande partecipazione sabato 18 aprile a “Borgo Giacomo a 33 giri”, l’evento dedicato alla musica e alla cultura del vinile realizzato in occasione del Record Store Day, la giornata internazionale dedicata ai negozi di dischi indipendenti.L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Commercianti.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Record Store Day a Ravenna: vinili a 5€ e regali jazz nel negozioSabato 18 aprile, il cuore pulsante della musica a Ravenna batterà al ritmo dei solchi neri, quando Jean Music Room aprirà le porte per celebrare il... Vyni, a suon di vino e vinili. Il profumo del lambrusco e gli introvabili 33 giriPasseggiando per il centro, in questa due giorni, la guida che porta dritta al centro di ‘Vyni’ non può che essere olfattiva e sonora. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Borgo Giacomo a 33 giri: vinili, DJ set e aperitivi per il Record Store Day; Parma, Italia e Mondo: notizie brevi del 17-04-26. Il Palio aureo a Borgo San Giacomo. Caria trionfa con DididomodossolaL’animo diviso degli interisti di Borgo San Giacomo, la festa delle ore piccole, qualche tensione a bordo pista. E anche quest’anno, si parte ben oltre la mezzanotte. Da qualche edizione, il Palio di ... ilrestodelcarlino.it Borgo San Giacomo, il San Fermo del Seicento verrà restauratoBorgo San Giacomo (Brescia), 14 settembre 2024 – La pala seicentesca che raffigura San Fermo che intercede presso Dio perché protegga i contadini e gli allevatori di Borgo San Giacomo tornerà presto ... ilgiorno.it BORGO GIACOMO TOMMASINI: COM'ERA Ecco come si presentava borgo Giacomo Tommasini prima dell'installazione nel 2021 lungo lo stesso borgo degli #specchi tutt'ora visibili. Cosa ne pensi #parma - facebook.com facebook