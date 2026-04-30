Domenica alle 16 nella riserva di Montebello a Modigliana si svolge un evento musicale che porta la musica della Puglia tra i monti dell’Appennino. La rassegna ‘Romagna in Fiore’ ospita un’esibizione di pizzica, un genere tradizionale del Salento, che si esegue tra cedri e larici giapponesi. La manifestazione rappresenta una delle tappe di un ciclo dedicato alle sonorità regionali italiane.

La pizzica risuona tra cedri e larici giapponesi, nel cuore dell’Appennino. La rassegna ‘ Romagna in Fiore ’ fa tappa domenica alle ore 16 nella riserva di Montebello, a Modigliana, e porta con sé il ritmo del Salento. La manifestazione ecosostenibile e diffusa a cura del Ravenna Festival accoglie il Canzoniere Grecanico Salentino, gruppo protagonista da oltre cinquant’anni della scena tradizionale e ingranaggio fondamentale della Notte della Taranta. Il concerto si svolgerà in un vero e proprio ‘polmone verde’ nato negli anni Cinquanta nell’ambito di un programma nazionale di rimboschimento: un’area di quasi 320 ettari, tra i 500 e i 700 metri di quota, dove convivono specie autoctone e piante provenienti da tutto il mondo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Musica dalla Puglia fra i monti di Modigliana

Monteleone di Puglia - Piccola Grande Italia

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