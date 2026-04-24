Tariffa acqua dalla Basilicata alla Puglia | aggiornamento e recupero crediti Ieri l' incontro fra i presidenti

Ieri mattina si è svolto un incontro tra i rappresentanti delle regioni Basilicata e Puglia e il ministro Foti, presso il Comitato di Coordinamento dell’Accordo di Programma tra Stato, Basilicata e Puglia. L’obiettivo era discutere sulla gestione condivisa delle risorse idriche, con un focus particolare sulla tariffa dell'acqua applicata tra le due regioni e le procedure di recupero dei crediti relativi. Alla riunione ha partecipato anche il presidente della Basilicata.

Scrive Vito Bardi, presidente della Regione Basilicata: Ieri mattina ho partecipato insieme al ministro Foti e al governatore Decaro al Comitato di Coordinamento dell’Accordo di Programma tra Stato, Basilicata e Puglia per la gestione condivisa delle risorse idriche. Nel corso dell’incontro abbiamo aggiornato tariffe ferme da anni, adeguandole agli indici Istat e riportando coerenza e trasparenza nella gestione. Un passaggio che ci consente oggi di definire con precisione i crediti maturati e di avviarne il recupero, a partire dalle somme spettanti alla Regione Basilicata. Con Acquedotto Pugliese abbiamo già concordato un piano di rientro in cinque anni, con pagamenti certi delle somme regionali dovute e acconti immediati dal 2026, e stiamo intervenendo anche sulle altre situazioni aperte.🔗 Leggi su Noinotizie.it

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