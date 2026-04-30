Museo Irpino 90 anni per un patrimonio che guarda avanti

Il Museo Irpino compie novant’anni, festeggiando un patrimonio culturale che si è sviluppato nel tempo. La sua origine risale al XIX secolo, quando un avvocato di Avellino decise di trasformare la propria abitazione in uno spazio dedicato alla conservazione di pezzi storici e artistici. Da allora, il museo ha mantenuto questa vocazione, ampliando e rafforzando la propria collezione nel corso degli anni.

C'è una storia che comincia con la passione di un uomo solo, un avvocato di Avellino che nel XIX secolo aveva trasformato la propria casa in un museo. Si chiamava Giuseppe Zigarelli. Collezionava oggetti antichi, reperti, curiosità. Probabilmente non immaginava che quella sua ostinazione privata.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Leggo compie 25 anni, un laboratorio di idee che guarda sempre avanti Cevolani 90 anni: 27 marzo, Notte del Liceo e patrimonioLa primavera del 2026 segna un momento di svolta per il Liceo Cevolani, che sta per compiere novant’anni di storia educativa. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Avellino, al Museo Irpino la mostra Storie, luoghi e memorie di un’istituzione. Mostra Il Museo IrpinoA oltre novant’anni dalla sua istituzione, la Provincia di Avellino con il Museo Irpino dedica una Mostra alla principale istituzione culturale del territorio: il Museo Irpino. La Mostra ripercorre le ... irpinia24.it Quando l’arte si fa incontro: al Museo Irpino Donatella Donatelli e Antonietta FoschiniChe si tratti di persone, culture, epoche o linguaggi, l’incontro rappresenta sempre un momento di trasformazione e di scoperta. Sulla base di questa convinzione il Museo Irpino di Avellino ha ... exibart.com