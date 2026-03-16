leggo compie 25 anni un laboratorio di idee che guarda sempre avanti

Leggo compie 25 anni: un laboratorio di idee che da un quarto di secolo si impegna a guardare avanti. Nonostante le dimensioni ridotte, il progetto si distingue per la sua vocazione e per il sentimento che trasmette. È pratico da portare con sé, ma anche semplice da condividere con chiunque. Un percorso che continua a evolversi, mantenendo fede a una missione ben precisa.

Piccolo per formato, ma grande per progetto e vocazione. Anche sentimento. Pratico da portare con sé, ma facile da condividere. Prezioso, ma "impagabile". E carico di energie, creatività, impegno e sogni. Primo tra tutti, quello di raggiungere chi non era abituato a leggere il giornale, dunque di portare l'informazione a tutti. Leggo, un laboratorio di idee che guarda sempre avanti Era la notte tra il 4 e il 5 marzo 2001, e con il batticuore di ogni impresa al suo debutto – e un po' di brivido per la prova colore – nasceva Leggo, primo free press d’Italia, vero e proprio laboratorio di idee, profondamente radicato nella sua, anzi nelle sue città - cuore romano per nascita e avamposto del Gruppo Caltagirone a Milano - e con il respiro nazionale per vocazione e visione. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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