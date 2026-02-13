Lotto colpo da 140mila euro a Nettuno | è terza vincita più alta dell’anno

Nettuno, 13 febbraio 2026 – Il Lazio torna protagonista con il Lotto. A Nettuno, in provincia di Roma, è stato centrato un colpo da 140mila euro nell’estrazione di giovedì 12 febbraio, diventando la terza vincita più alta dell’anno. La schedina vincente è stata giocata presso una ricevitoria di via Roma, e la fortuna ha sorriso a un cliente che aveva puntato su numeri scelti in modo casuale.

Nettuno, 13 febbraio 2026 – Il Lazio torna protagonista con il Lotto. A Nettuno, in provincia di Roma, è stato centrato un colpo da 140mila euro nell'estrazione di giovedì 12 febbraio. La notizia, riportata da Agipronews, colloca la vincita tra le più rilevanti registrate dall'inizio dell'anno. La giocata a Nettuno e la ruota di Napoli. La vincita è stata realizzata grazie a un terno e tre ambi sulla ruota di Napoli. La giocata è stata effettuata in un punto vendita di Via Ennio Visca, a Nettuno. L'importo, secondo quanto riferito, rappresenta la terza vincita più alta del 2026 finora registrata nel gioco del Lotto.