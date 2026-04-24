Colpo da 100.000 euro al Bar Tange | vincita misteriosa sulla Ss45bis

Il 15 aprile, al Bar Tange lungo la SS45bis, si è verificata una vincita di 100.000 euro con il gioco Ultra Numerissimi. La persona che ha ottenuto il premio ha scelto di rimanere anonima, impedendo così di identificare il suo nome o altri dati personali. La somma è stata assegnata senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli sulla modalità di gioco o sull’origine della vincita.

? Cosa sapere Vincita da 100.000 euro con Ultra Numerissimi al Bar Tange il 15 aprile.. L'anonimato del giocatore sulla Ss45bis impedisce di risalire all'identità del vincitore.. Un biglietto da 100.000 euro è stato grattato il 15 aprile al Bar Tange, il punto di riferimento tra Nuvolera e Nuvolento sulla tangenziale Ss45bis, con una probabilità di vincita di una su 5,520 milioni. La fortuna ha bussato alla porta del locale situato lungo la Ss45bis, dove un giocatore ha puntato 20 euro sul gioco Ultra Numerissimi. Il premio incassato rappresenta la terza fascia più alta della categoria, posizionandosi subito dopo i premi massimi da 500mila e 5 milioni di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Colpo da 100.000 euro al Bar Tange: vincita misteriosa sulla Ss45bis Notizie correlate Leggi anche: San Giorgio del Sannio, vincita da 100.000 euro al 10eLotto ogni 5 minuti Leggi anche: La Dea Bendata bacia il Sannio: vincita da 100.000 euro al 10eLotto ogni 5 minuti Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Campionati Ungheresi: Milak Vince I 100 Stile, Ugrai Firma Il Colpo Nei 100 Femminili; Assoluti Unipol. Bis Razzetti. Colpo Del Signore. Super Borrelli, D'Ambrosio e Curtis; Ecco come operava la banda del buco ad Asti: il colpo da mezzo milione; Vince 100.000 euro al Gratta&Vinci: c'era una possibilità ogni 5 milioni - BresciaToday. FcInterNews.it. . 8 Sucic, il colpo dal caschetto di Cristian Chivu inflitto al Como Il Focus su FcInterNews.it LINK NELLE STORIE #FCIM #Inter #Sucic #Chivu - facebook.com facebook Un colpo da biliardo Il 50:22 di Veronica Madia #GuinnessW6N #LovelyDayW6N x.com