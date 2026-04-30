Un uomo è deceduto in ospedale e i familiari hanno denunciato la scomparsa di due anelli appartenenti al loro padre. La denuncia è stata presentata senza che siano state avanzate accuse dirette contro individui o enti. La vicenda riguarda la perdita di oggetti personali durante il ricovero, ma al momento non ci sono indagini o dettagli aggiuntivi disponibili. La famiglia si è rivolta alle autorità per fare luce sulla situazione.

Empoli, 30 aprile 2026 – Nessuna accusa diretta e specifica verso qualcuno. Solo una certezza: “Mio padre quegli anelli non se li è mai tolti in tutta la vita, ma ora non ci sono più”, dice Massimo Spallone, figlio di Donato Spallone, venuto a mancare la mattina di domenica 26 aprile all’ospedale San Giuseppe di Empoli. Il signor Spallone, 86 anni, ex carabiniere, aveva lavorato per anni come custode a Palazzo Pitti a Firenze, arrivando poi a ricoprire il ruolo di capo servizio dei custodi alla Villa Medicea di Cerreto Guidi. Residente nella zona di Santa Maria, era molto conosciuto in città. Il malore a casa. Secondo quanto ricostruito dai familiari, tutto è iniziato nel pomeriggio di sabato 25 aprile, quando l’uomo si è sentito male a casa.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Muore in ospedale, la denuncia dei familiari: “Spariti i due anelli di nostro padre”

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