Un uomo di 57 anni è deceduto dopo essere stato aggredito il 3 dicembre 2025 a Catenanuova. I carabinieri di Enna hanno arrestato un 23enne accusato di aver provocato l'aggressione. Il 57enne è stato ricoverato presso l’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è morto 12 giorni dopo per le ferite riportate. L’indagine sulla vicenda è ancora in corso.

I carabinieri di Enna hanno arrestato un 23enne accusato di essere autore della violenta aggressione, il 3 dicembre del 2025 a Catenanuova, a un 57enne, Salvatore De Luca, morto 12 giorni dopo nell’ospedale Cannizzaro di Catania, dove era ricoverato per le gravi ferite riportate. Il giovane, indagato per omicidio dalla Procura di Enna, è stato arrestato a Lecce dove si era trasferito. Secondo l’accusa il pestaggio sarebbe da ricondurre a contrasti personali. Il pomeriggio del 3 dicembre scorso, in piazza Riggio, la vittima era stata colpita violentemente con pugni e calci e avrebbe urtato più volte la testa contro un muro fino a perdere i sensi.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Muore dopo un'aggressione nell'Ennese, un arresto per omicidio

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