Massacrato davanti al figlio | 47enne muore in arresto cardiaco dopo l' aggressione del branco a Massa

Una notte drammatica si è consumata in piazza Felice Palma a Massa, dove un uomo di 47 anni è stato vittima di un'aggressione da parte di un gruppo di persone. Dopo essere stato colpito, l'uomo si è accasciato e, nonostante i tentativi di soccorso, è morto in arresto cardiaco davanti al figlio di undici anni. L'episodio ha attirato l'attenzione sulla scena locale.

Viene aggredito da un gruppo di persone e muore davanti al figlio undicenne. E' accaduto la notte scorsa in piazza Felice Palma a Massa. L’uomo, di 47 anni, avvicinato da quattro-cinque persone durante l’aggressione sarebbe caduto battendo la testa ed è andato in arresto cardiaco. Sono intervenuti i sanitari del 118, intorno alle 1:25, e hanno praticato a lungo manovre rianimatorie sull'uomo ma alla fine non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Indagano i carabinieri.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Massacrato davanti al figlio: 47enne muore in arresto cardiaco dopo l'aggressione del branco a Massa Leggi anche: Massacrato davanti al figlio: 47enne muore in arresto cardiaco dopo l'aggressione del branco Aggressione mortale in piazza a Massa: muore 47enne davanti agli occhi del figlioMASSA – Una notte di violenza inaudita ha sconvolto il centro di Massa, trasformando piazza Felice Palma nel teatro di una tragedia che ha lasciato...