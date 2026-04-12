Massacrato davanti al figlio | 47enne muore in arresto cardiaco dopo l' aggressione del branco

Una notte di violenza in piazza Felice Palma a Massa si è conclusa con la morte di un uomo di 47 anni, deceduto in seguito a un arresto cardiaco. L’uomo era stato aggredito da un gruppo di persone e si trovava con il suo figlio di undici anni al momento dell’accaduto. La vicenda ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che stanno indagando sulle circostanze dell’aggressione.

Viene aggredito da un gruppo di persone e muore davanti al figlio undicenne. E' accaduto la notte scorsa in piazza Felice Palma a Massa. L’uomo, di 47 anni, avvicinato da quattro-cinque persone durante l’aggressione sarebbe caduto battendo la testa ed è andato in arresto cardiaco. Sono intervenuti i sanitari del 118, intorno alle 1:25, e hanno praticato a lungo manovre rianimatorie sull'uomo ma alla fine non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Indagano i carabinieri.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Massacrato davanti al figlio: 47enne muore in arresto cardiaco dopo l'aggressione del branco Aggressione mortale in piazza a Massa: muore 47enne davanti agli occhi del figlioMASSA – Una notte di violenza inaudita ha sconvolto il centro di Massa, trasformando piazza Felice Palma nel teatro di una tragedia che ha lasciato... Leggi anche: Massa, aggredito in piazza cade e sbatte la testa: 47enne muore davanti al figlio di 11 anni