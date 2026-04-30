Muore dopo aggressione nell’Ennese un arresto per omicidio
Un giovane è deceduto dopo essere stato vittima di un'aggressione nell’Ennese. Le forze dell’ordine, intervenute sul luogo, hanno rintracciato e arrestato un sospettato a Lecce. I carabinieri di Enna stanno indagando sull’accaduto e hanno avviato le verifiche necessarie per chiarire i dettagli dell’episodio. La vittima è stata soccorsa ma le ferite riportate si sono rivelate fatali.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il giovane rintracciato e fermato a Lecce. I carabinieri di Enna hanno eseguito l’arresto di un 23enne ritenuto responsabile della brutale aggressione ai danni di Salvatore De Luca, il 57enne di Catenanuova deceduto dopo giorni di ricovero a causa delle gravi ferite riportate. Il provvedimento è stato disposto nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla Procura di Enna, che contesta al giovane il reato di omicidio. L’indagato è stato individuato e arrestato a Lecce, città nella quale si era trasferito dopo i fatti. Le indagini: alla base dell’aggressione motivi personali. Secondo quanto emerso dalle investigazioni, il violento pestaggio sarebbe nato da contrasti di natura personale tra la vittima e il presunto aggressore.🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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