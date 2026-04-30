Un giovane di 25 anni ha perso la vita a seguito di un incidente verificatosi il 28 aprile sull’autostrada A1 tra Chiusi e Monte San Savino. L’incidente ha coinvolto un’auto travolta dal carico di un tir, lasciando il ragazzo grave. Nonostante i soccorsi, le sue condizioni non sono migliorate e ha successivamente cessato di vivere. La vittima proveniva da Montegrotto Terme, in provincia di Padova.

SIENA – Non ce l’ha fatta il 25enne Pietro Bellato, originario di Montegrotto Terme (Padova), rimasto gravemente ferito nell’incidente avvenuto il 28 aprile sull’autostrada A1, nel tratto tra Chiusi e Monte San Savino. Il giovane è deceduto nella notte all’ospedale di Siena, dove era stato ricoverato in condizioni disperate. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia Stradale, il ragazzo viaggiava insieme alla fidanzata, una 24enne, quando un autoarticolato che trasportava bobine di carta ha perso parte del carico. I pesanti rotoli hanno invaso la carreggiata, travolgendo in pieno l’auto su cui si trovavano i due giovani. L’impatto è stato violentissimo: i vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre i feriti dalle lamiere dell’auto completamente schiacciata.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Muore a 25 anni dopo l’incidente in A1: auto travolta dal carico di un tir

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