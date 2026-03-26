Autostrada A1 | muore a Barberino di Mugello nell’auto che sbanda dopo la galleria e viene travolta da due Tir

Nella notte tra il 25 e il 26 marzo 2026 si è verificato un incidente mortale sull'autostrada A1 a Barberino di Mugello. Un uomo di 48 anni ha perso la vita dopo che la sua auto ha sbandato poco dopo una galleria. L'auto è stata travolta da due mezzi pesanti che transitavano sulla carreggiata. La polizia stradale sta indagando sulle cause dell'incidente.

BARBERINO DI MUGELLO (FIRENZE) – Incidente mortale nella notte fra 25 e il 26 marzo 2026, sull’autostrada A1 a Barberino di Mugello. A perdere la vita un uomo di 48 anni. Al momento dell’incidente la zona era interessata da una forte perturbazione con pioggia e grandine. I Vigili del fuoco hanno estratto dall’abitacolo il 48enne per il quale il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Mentre la seconda persona è stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata in ospedale. Circolazione bloccata per consentire le operazioni di soccorso. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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