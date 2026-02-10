Muore a 30 anni in una sparatoria con la polizia a Rogoredo 4 agenti indagati per omicidio colposo

Un uomo di 30 anni è morto questa mattina in ospedale a Milano dopo essere stato ferito durante uno scontro con la polizia a Rogoredo. Liu Wenham è stato colpito durante una lite con gli agenti e le sue condizioni sono peggiorate nel corso della notte. Quattro poliziotti sono ora indagati per omicidio colposo, mentre la procura ha aperto un’indagine per chiarire i fatti. La comunità si chiede cosa sia successo davvero in quella notte.

Liu Wenham è morto il 7 febbraio in ospedale a Milano. Il 30enne era stato ferito dalla polizia in una sparatoria a Rogoredo. Quattro agenti ora sono indagati per omicidio colposo, con la scriminante dell'uso legittimo dell'arma.

