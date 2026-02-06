La mappa degli autovelox e dei ' semafori intelligenti' di Genova e quando fare ricorso contro le multe

Questa mattina a Genova sono stati installati nuovi autovelox e semafori intelligenti lungo alcune strade principali. Le autorità invitano gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità, ricordando che l’eccesso di velocità resta una delle cause principali di incidenti, subito dopo la ‘guida distratta’. Chi riceve una multa può fare ricorso, ma bisogna agire subito e conoscere le procedure corrette.

L'eccesso di velocità è una delle prime cause di incidente in Italia e in Liguria dopo quella che viene definita ‘guida distratta’, che guida la classifica con il 16,8%. Circa il 9% dei sinistri, secondo gli ultimi dati diffusi dall'Istat, sono causati proprio dal mancato rispetto dei limiti.🔗 Leggi su Genovatoday.it

