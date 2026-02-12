La mappa degli incroci pericolosi L’ipotesi autovelox e telecamere

La città valuta nuove misure per migliorare la sicurezza sulle strade. Si pensa di installare telecamere ai semafori per multare chi passa con il rosso. Inoltre, si sta valutando di mettere un autovelox su una delle strade principali. L’obiettivo è ridurre gli incidenti e rendere più sicure le arterie più trafficate. La decisione arriva dopo aver analizzato i punti più pericolosi dell’incrocio.

Installare dispositivi ai semafori per sanzionare chi attraversa con il rosso e valutare il posizionamento di un autovelox su una delle principali arterie di scorrimento cittadine. Sono queste le misure allo studio dell’amministrazione comunale di San Giovanni per rafforzare la sicurezza stradale, illustrate dall’assessore Lorenzo Cursi in risposta a un’interrogazione presentata dalla consigliera di San Giovanni Civica, Lisa Vannelli. Nel suo intervento, l’esponente dell’opposizione ha richiamato i dati del bilancio di previsione 2026, che prevede entrate complessive superiori a un milione e 300 mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

