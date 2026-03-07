Charles Leclerc | il predestinato che vuole riscrivere la storia della Ferrari

Charles Leclerc è un pilota di Formula 1 che rappresenta la Ferrari, squadra alla ricerca di un titolo Mondiale da diciotto anni. Originario di Monaco, ha iniziato la sua carriera nei kart e ha affrontato diverse difficoltà personali lungo il percorso. Attualmente, guida la monoposto più iconica del motorsport, impegnato nelle competizioni ufficiali.

Charles Leclerc non è solo un pilota di Formula 1. È il volto di una Ferrari che insegue un titolo Mondiale da diciotto anni, il figlio di Monaco che ha trasformato il dolore in carburante, il ragazzo cresciuto tra i kartodromi e i lutti che oggi guida la monoposto più famosa del mondo. Velocissimo, appassionato, umano. Con la SF-26 pronta per la stagione 2026, il sogno di diventare campione del mondo in rosso non è mai stato così vicino. Indice. Chi è Charles Leclerc: origini e infanzia a Monaco. La carriera nei kart e nelle categorie minori. L'esordio in Formula 1 con Sauber (2018). La carriera in Ferrari di Charles Leclerc: dal 2019 a oggi 2019: l'anno della consacrazione.

