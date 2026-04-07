Crisi voli estivi Massimiliano Dona di Unione Consumatori | Rimborsi dovuti dalle compagnie richieste illegittime
Tra i disagi estivi legati alla crisi dei voli, il presidente di un’associazione di consumatori ha dichiarato che i rimborsi devono essere riconosciuti ai passeggeri e che le richieste fatte dalle compagnie aeree risultano illegittime. La situazione si inserisce in un quadro di difficoltà generali, che coinvolge anche l’aumento dei costi del carburante e dei prezzi. Fanpage.it ha chiesto chiarimenti sulle modalità di tutela dei diritti dei viaggiatori.
Tra emergenza carburante e caro prezzi, Fanpage.it ha chiesto a Massimiliano Dona (Presidente di Unione Nazionale Consumatori) come far valere i propri diritti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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