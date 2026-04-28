Netflix ha dichiarato che non intende rimborsare gli abbonati, mantenendo la stessa posizione anche dopo che un tribunale di Roma ha stabilito che gli aumenti dichiarati illegittimi devono essere restituiti. Il Movimento Consumatori ha annunciato di voler intraprendere una nuova azione legale contro questa decisione. La società ha ribadito la propria posizione, senza modificare l’atteggiamento assunto finora.

Nessun rimborso. La linea di Netflix non cambia: l’azienda cotninua a dirsi contraria alla restituzione degli aumenti dichiarati illegittimi dal tribunale di Roma. L’ennesimo intervento dell’azienda ha spinto il Movimento Consumatori ad annunciare l’inizio di una nuova battaglia legale. Le rivendicazioni sul denaro da restituire agli utenti erano sorte a inizio aprile quando una sentenza del tribunale capitolino aveva indicato come illegittimi gli aumenti degli abbonamenti apportati da Netflix nel periodo compreso tra il 2017 e il 2024. La piattaforma streaming aveva infatti messo in atto ben quattro rialzi che avrebbero potuto portare a un risarcimento di circa 500 euro per gli abbonati ai servizi premium e a 250 euro per il piano standard.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Netflix non vuole rimborsare gli abbonati: il Movimento Consumatori annuncia una nuova battaglia legale

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