Movimento 5 Stelle cambio al vertice in provincia di Rimini | nominata la nuova coordinatrice

Il Movimento 5 Stelle ha annunciato la nomina di una nuova coordinatrice per la provincia di Rimini, segnando un cambiamento nella guida locale del partito. Questa mossa mira a rafforzare la presenza del movimento nel territorio e a sviluppare nuove iniziative politiche e organizzative nella zona. La scelta arriva in un momento di rinnovamento interno e di attenzione crescente alle questioni locali.

Il Movimento 5 Stelle rafforza la propria presenza territoriale in Emilia-Romagna e apre una nuova fase di lavoro politico e organizzativo nella provincia di Rimini. In questo quadro, Maria Angela Bigoli è stata nominata nuova coordinatrice provinciale.A Mariano Gennari va “un ringraziamento per.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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