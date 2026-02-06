Fipe Confcommercio Crotone | valutazione sicurezza e legalità per imprese

Questa mattina a Crotone, i rappresentanti della Fipe Confcommercio hanno incontrato i commercianti locali. L’obiettivo era parlare di sicurezza nei negozi, rispetto delle regole e di una concorrenza più leale. I commercianti hanno posto domande e condiviso le loro preoccupazioni, mentre le autorità hanno illustrato le misure già in atto e quelle in fase di sviluppo. La discussione si è concentrata soprattutto sulla tutela dei lavoratori e sulla prevenzione di eventuali illeciti.

Fipe Confcommercio Crotone: un incontro su sicurezza e legalità per le imprese A Crotone, in provincia di Crotone, è stato svolto un incontro con i commercianti per discutere di sicurezza nei luoghi di lavoro, di legalità e di leale concorrenza. È stato un momento di confronto diretto tra le istituzioni e gli operatori del commercio locale, in cui si sono toccati temi cruciali per il futuro dell’economia del territorio. Il confronto, tenutosi presso l’area territoriale di Confcommercio Calabria centrale, ha visto la partecipazione della presidente della sezione Fipe Confcommercio Crotone, Emilia Noce, e del direttore regionale, Giovanni Ferrarelli, insieme a molti esercenti e operatori del settore.🔗 Leggi su Ameve.eu

Dopo la tragedia di Crans Montana, il Viminale ha avviato una serie di misure per rafforzare la sicurezza nei locali pubblici.

