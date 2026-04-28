A Napoli la discussione sulla regolamentazione dei rumori e i controlli nei locali della movida è stata rinviata. La delibera, che prevedeva interventi specifici per limitare i disturbi e rafforzare i controlli, non è stata approvata durante l’ultimo consiglio comunale e sarà riproposta in una prossima seduta. La decisione ha suscitato reazioni diverse tra gli operatori e i cittadini coinvolti.

"> Rinvio della Delibera sulla Movida: Nuove Prospettive per Napoli. Napoli, 27 aprile 2026. Il provvedimento riguardante la movida in città subisce un ulteriore slittamento. Oggi, durante la seduta del Consiglio comunale, è stata presa la decisione di rinviare la discussione sulla delibera che mira a mitigare gli effetti negativi della vita notturna e a gestire l’inquinamento acustico in alcune aree del centro. La questione, ricca di complessità e polarizzazione, ha richiesto un ampio dibattito tra le forze politiche senza arrivare a un accordo definitivo. Il rinvio è stato formalizzato dal capogruppo “Manfredi sindaco”, Fulvio Fucito, al termine di una riunione che si è protratta per oltre due ore.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Movida a Napoli: rinviata la delibera su rumori e controlli per i locali.

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