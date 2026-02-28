Motori accesi sui Sicani | 56 equipaggi al via per il secondo rally tra moderne e storiche

Tutto pronto il rally Monti Sicani, appuntamento che aprirà il campionato siciliano rally per auto moderne, storiche e classiche. Sui selettivi asfalti dell'Agrigentino, tra il 28 febbraio e l'1 marzo, saranno 56 gli equipaggi pronti a sfidarsi lungo il tracciato disegnato attorno al monte Cammarata. La gara, organizzata da Tempo srl e dall'Automobile Club Agrigento con la promozione del Club auto e moto d'epoca Valle del Platani Classic, si conferma tra gli appuntamenti più attesi del panorama isolano. Nella classe regina R5 si annuncia battaglia. Tra i protagonisti figura il mussomelese Jerry Mingoia, già vincitore lo scorso anno, ancora navigato da Roberto Longo su Skoda Fabia Rally2.