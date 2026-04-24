MotoGP 2027 | Pirelli accelera i test con i nuovi prototipi

Pirelli ha consegnato 80 pneumatici prototipo ai costruttori coinvolti nel campionato MotoGP 2027, segnando un passo importante nelle attività di sviluppo dei nuovi modelli. I test tecnici sono in corso e riguardano le caratteristiche delle nuove gomme, fondamentali per le prestazioni delle moto in questa stagione. Le prove sono state organizzate con l’obiettivo di valutare le innovazioni e migliorare le specifiche tecniche dei prodotti.

? Cosa sapere Pirelli consegna 80 pneumatici prototipo ai costruttori MotoGP per i nuovi test tecnici.. Il passaggio agli 850cc richiede nuovi equilibri tra mescole e riduzione dell'aerodinamica.. Pirelli ha avviato giovedì la consegna del secondo lotto di 80 pneumatici prototipo per il 2027 ai costruttori MotoGP, segnando un passaggio decisivo nella preparazione tecnica per la nuova era della categoria regina. Il produttore milanese, che assumerà il ruolo di fornitore unico per la classe d’élite l’anno prossimo, sta accelerando i tempi dopo la distribuzione iniziale avvenuta lo scorso anno. Quella prima fase aveva coinvolto i cinque marchi protagonisti del campionato: Ducati, Aprilia, Yamaha, Honda e KTM.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - MotoGP 2027: Pirelli accelera i test con i nuovi prototipi Notizie correlate Pirelli dal 2027 in MotoGP, Misani: "Porteremo la nostra struttura industriale"Dal 2027 Pirelli sarà fornitore unico della MotoGP, subentrando a Michelin nella classe regina del Motomondiale. MotoGP: Valentino Rossi ritorna in pista a Sepang dopo il lockdown, con test positivi per i nuovi Dorna 2024**Valentino Rossi torna in pista a Sepang: il ritorno dei test MotoGP 2024 dopo il lockdown, con Yamaha al via delle indagini** A Sepang, in Malesia,... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: MotoGP, FOTO E VIDEO - La nuova Ducati GP27 850 in pista a Misano con Michele Pirro; Ducati presenta il prototipo della sua MotoGP 2027 con il nuovo motore 850cc. MotoGP | Pirelli consegna ai costruttori il secondo set di pneumatici 2027Il costruttore italiano, che dal prossimo anno diventerà fornitore unico della classe regina, ha iniziato a consegnare giovedì la seconda partita di 80 pneumatici ai team della MotoGP. msn.com Tardozzi: Pirelli cresce già in Superbike per merito dello sviluppo MotoGPE i risultati, secondo Tardozzi, sono già sotto gli occhi di tutti: In alcune gare del 2025 Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega sono stati 20 secondi più veloci rispetto all’anno precedente: non è ... gpone.com Intanto, MemasGP è a bordo pista a seguire le Practice della Moto3 e guardate chi c’è in azione: il vincitore del GP di Austin, Guido Pini. #MemasGP #SpanishGP #MotoGP #Moto3 facebook Yamaha-Ogura, Brivio (Aprilia Trackhouse): "Dispiace ma fa parte del gioco, ora un pilota esperto" #SkyMotori #Ogura #MotoGP #SpanishGP #Trackhouse x.com