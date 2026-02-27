Treviglio farmaci salvavita al pre e post scuola | dal 2026 2027 via a formazione e nuove regole

A Treviglio si annuncia un cambiamento nelle modalità di gestione dei farmaci salvavita per i bambini che frequentano il pre e il post scuola. A partire dal 20262027, verranno introdotte nuove regole e programmi di formazione dedicati a chi si occupa dei più piccoli. La novità riguarda un’attenzione maggiore alle procedure e alle responsabilità legate all’assunzione di medicine essenziali per alcuni bambini.

Treviglio. Ci sono buone notizie sulla vicenda del bambino di tre anni escluso dal pre e post scuola per motivi di salute legati alla somministrazione di un farmaco salvavita. Dopo l’interpellanza in consiglio comunale, l’intervento del Codacons e il confronto istituzionale avviato nelle scorse settimane, sembra avere preso il via un percorso che coinvolge Comune, Ygea e Asst Bergamo Ovest. A fare il punto è la capogruppo Pd Matilde Tura: “Nelle scorse settimane la mia interpellanza sull’esclusione di un bambino con patologia dal pre-post scuola gestito da Ygea ha sollevato una questione che potenzialmente interessa tanti bambini e tante famiglie. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

